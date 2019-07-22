Партия Зеленского победила. Что это означает для России?...

По итогам выборов в Верховную раду Украины уверенно побеждает партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Согласно предварительным данным, она набирает 42 процента голосов по партспискам, а с учетом одномандатников может получить более 240 голосов из 450, что дает возможность сформировать однопартийное правительство. Что дальше будет происходить в украинской политике и как это скажется на отношениях Киева и Москвы?

Парламентские выборы стали для Владимира Зеленского своего рода «третьим туром» президентских. Поскольку Украина — это парламентско-президентская республика, то глава исполнительной власти, который не имеет большинства в парламенте, становится фактически беспомощным в проведении своей политики. Что, собственно, прошедшие после победы Зеленского на президентских выборах недели и показали. Целый ряд антикоррупционных инициатив, которые он попытался провести через Раду, не прошли. В том числе снятие с депутатов неприкосновенности. Ему даже не удалось отстранить главу МИД Павла Климкина, с которым у главы государства возник почти открытый конфликт. Президент может назначить лишь двух министров в правительстве (утверждает их все равно Рада) — обороны и иностранных дел. Всех остальных членов кабинета называет премьер. А премьера, в свою очередь, утверждает парламентская коалиция большинства. Как и генерального прокурора.

И вот партии Зеленского «Слуга народа», названной в честь сериала, где он играл «народного президента», и собранной практически с нуля меньше чем за год, удалось совершить небольшое политическое чудо и впервые в истории Украины получить однопартийное большинство. Это, конечно, многое говорит о том, как сильно «достали» украинских обывателей примелькавшиеся политики из «старой элиты». Состав парламента обновится теперь на две трети. При этом ни партия экс-президента Порошенко «Европейская солидарность», ни «Батькивщина» Юлии Тимошенко не смогли получить и 10 процентов голосов. У них также минимальное число одномандатников. Четвертое место партии «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука тоже стало лишним доказательством того, что запрос на новые лица оказался всепобеждающим. Те, кто не имел опыта в политике, получают теперь в ней господствующее положение.

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» названа в честь сериала, в котором он сыграл главную роль Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Еще более символично сокрушительное поражение тех, кто выдвинулся на первые роли (во всяком случае, на самые громкие и скандальные). Никакого радикала Олега Ляшко уже в Раде не будет, а бывшие премьеры Яценюк и Гройсман фактически «помножены на ноль» в политическом смысле. Звезда Юлии Тимошенко закатывается.

А ведь еще сравнительно недавно были популярны рассуждения о том, что она может стать премьером при президенте Зеленском. Нет, не станет. Он уже дал понять, что премьером будет экономист-профессионал технократического типа. Еще одна партийная «звезда», львовская партия «Самопомощь», почила в бозе, так и не раскрутившись и не сумев сформулировать что-либо политически внятное.

С другой стороны, относительный успех «Оппозиционного блока — за жизнь» Виктора Медведчука свидетельствует о том, что у пророссийски настроенных избирателей будет в Раде свой довольно громкий голос (партия на втором месте с 12 процентами голосов).

Украинский избиратель верит Зеленскому и надеется, что он принесет обещанный мир на Юго-Восток Украины, победит коррупцию, выправит экономику и наладит рациональные отношения с Россией. Бесконечная «бандеризация» страны и резкое противостояние с «москалями» многим надоели.

И хотя за первые недели правления Зеленский не успел сделать каких-либо решительных шагов по пути достижения мира в Донбассе или решения острых экономических проблем, он пока демонстрирует, несмотря на отсутствие политического опыта, большую вменяемость и рационализм, чем его предшественник.

Во всяком случае, теперь он сможет ответственно вести переговоры и не ссылаться на то, что, мол, Рада не примет условий тех же Минских соглашений, как в свое время делал Порошенко. Другое дело, что Зеленский может оказаться не таким уступчивым, как этого, возможно, хочется тем, кто ведет переговоры с российской стороны. Это выяснится уже довольно скоро.

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