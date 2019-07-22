Медики создали препарат на основе талька для лечения онкобольных
Врачи из России и США создали инновационное лекарство, призванное избавлять от накопления жидкости в легких у сердечников и онкобольных. Особенность препарата заключается в том, что сделан он на основе талька, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.
— В дальнейшем мы планируем провести эксперименты с тальковой пеной, обладающей улучшенными физико-химическими характеристиками, такими как вязкость и температура плавления, в том числе и на более крупных экспериментальных животных, — рассказал Александр Денека из Казанского федерального университета.
Так называемая гидрогелевая пена из талька, поглощающая лишнюю влагу в легких, помогла лабораторным мышам в борьбе с онкологическими заболеваниями. Известно, что благодаря препарату грызуны смогли прожить намного дольше, чем их сородичи.
В настоящее время российские и американские исследователи готовятся к разработке более усовершенствованного состава этих гидрогелей. Врачи считают, что в скором времени инновационная пена поможет тысячам людей, пишет РИА Новости.
Читайте также: Ученые остановили рост раковой опухоли с помощью чернил каракатицы