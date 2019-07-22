Первые российские паломники отправятся на хадж в Мекку и Медину до 28 июля
Представители пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта заявили, что первые паломники из России на хадж в Мекку и Медину отправятся до 28 июля.
С территории РФ по святым местам Саудовской Аравии собираются поехать жители различных городов. В том числе это будут мусульмане из Москвы, Грозного, Махачкалы, Казани и не только.
Отмечается, что одна из отечественных авиакомпаний выполнит 48 прямых рейсов и доставит в Саудовскую Аравию более десяти тысяч паломников, передает сообщение пресс-службы Росавиации агентство городских новостей «Москва».
«Аэрофлот» также будет выполнять перевозки верующих. Эта авиакомпания доставит до Саудовской Аравии и обратно свыше четырех тысяч паломников.
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