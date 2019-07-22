Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Детского Черкизовского парка
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Детского Черкизовского парка и набережной Шитова. Проект реализуется в районе Преображенское.
Детский Черкизовский парк пользуется популярностью у жителей столицы. Работы начались в 2019 году. Концепция проработана с учетом пожеланий местных жителей.
— В ходе этих работ на набережной Шитова будет создано качественное общественное пространство для отдыха, Черкизовский парк восстановлен во всей своей красоте. Кроме того, здесь будут созданы оптимальные условия для занятий молодежными видами спорта, — рассказал Сергей Собянин.
Проект предусматривает полную реконструкцию двух детских площадок. На территории парка создан кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком. Здесь появятся спортивные площадки и велодорожки. Для комфорта и безопасности в парке установили около 500 опор освещения.
Набережную Шитова планируют частично перекрыть для проезда автомобилей. На территории обустроят пешеходную зону с лавочками для отдыха. Рабочие реконструируют существующий причал. На площадке для выгула собак установят новое оборудование для дрессировки животных.
Со дна пруда вывезут накопившийся мусор. Вокруг водоема высадят 250 деревьев и 400 кустарников, а также обустроят газоны и цветники.
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