СМИ: Объем свободных денег у россиян рекордно вырос
Холдинг «Ромир» провел исследование, в результате которого выяснилось, что в течение июня 2019 года у граждан Российской Федерации стало на 11,4 процента свободных денег больше по сравнению с маем.
По мнению экспертов, данные показатели не должны стать причиной для излишнего оптимизма. Сведения были опубликованы на фоне обнародования статистики, демонстрирующей падение реальных доходов населения. Поэтому специалисты считают, что рост объема свободных денег — сезонное летнее явление, связанное, в частности, с тем, что многие россияне сняли средства на отпуск, создавая себе таким образом подушку безопасности.
Доктор социологических наук Андрей Милехин утверждает, что рост показателей традиционен для июня.
Как напоминает «Российская газета», индекс «свободных денег» (ИСД) — показатель, демонстрирующий динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. В городах-миллионниках в июне 2019 года объем «лишних» средств населения вырос более чем на 12 процентов.
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