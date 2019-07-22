Делегация из Китая посетила Москву и ознакомилась с рейтингом «Ведение бизнеса»
Делегация из Китая посетила Москву для ознакомления с российским опытом улучшения инвестиционного климата и повышения позиции в рейтинге «Ведение бизнеса».
Встреча состоялась на площадке многофункционального центра госуслуг «Мои документы» в ЦАО на Пресненской набережной.
Иностранная делегация заинтересовалась методами реализации законодательных изменений в системе регистрации объектов недвижимости. За последние годы были предприняты меры по устранению административных барьеров, благодаря чему Россия улучшила позиции в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Регистрация собственности».
По итогам встречи руководитель китайской делегации поблагодарила специалистов столичного Росреестра и центра госуслуг «Мои документы» за конструктивный диалог и подчеркнула важность обмена опытом.
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