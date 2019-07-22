Зачем нужны длинные летние каникулы детям и учителям

Новые исследования американских ученых показали, что длительные летние каникулы плохо отражаются на психике учеников и педагогов. Последствия такого отдыха серьезные: снижение работоспособности, у детей подскакивает артериальное давление и есть проблемы с нервами. Нужно ли сокращать время каникул и зачем нужен такой длинный отдых школьникам и учителям? Разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Учитель истории школы № 1504 Станислав Лавров скептически отнесся к такому исследованию:

— Обычно такие открытия делают британские ученые. Мы понимаем, что такое рабочий процесс, лето всегда играет большую роль в восстановлении. Каникулы детей и отпуска учителей не всегда совпадают. Июнь — время экзаменов, а не отдыха. Отпуск учителя составляет 56 календарных дней.

По его словам, учебный год — это цикл, схожий с сельскохозяйственным.

— Такие каникулы важны для всестороннего развития ребенка. Мы можем закрыть его в бетонной коробке на год, но я против этого. Ему надо к бабушке, на море съездить, в лагерь, это социализация, и на это нужно время.

Председатель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин тоже не одобрил результаты исследований американских ученых.

— Я отношусь скептически к такому предложению. Все, что немцу хорошо, — русскому смерть, можно и на американских переформулировать. Более того, советы обращаться к психотерапевту для американской практики очень характерно. У них вся медицина построена на зарабатывании денег. По любому чиху отправляют к психологам, это кормушка и Клондайк.

Он подчеркнул, что длинного отпуска у учителя нет, а время тратится на огромное число бумаг.

— Лето — это время для чтения, без этого развитие ребенка невозможно, во время учебы им некогда это делать, это возможность развиваться культурно.

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