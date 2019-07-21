Участников «Суббот московского школьника» познакомят с профессиями будущего

В рамках проекта «Субботы московского школьника» пройдет очередное занятие для детей 27 июля. Участников обучат профессиям будущего, а также покажут, как разработать свою компьютерную игру или телепрограмму.

Так, в «Темоцентре» пройдет «IT-суббота», где призер московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Павел Францев покажет, как самостоятельно писать программы на языке Java, создавать модули панорам для интерактивных экскурсий, анимированные истории и компьютерные игры с использованием трехмерных моделей.

На мастер-классе Московского образовательного телеканала дети ознакомятся с техникой монтажа телепрограмм и созданием титров.

В рамках «Финансовых суббот» ученики смогут посетить лекцию, посвященную креативной экономике. Здесь слушатели узнают, почему Москва стала центром креативных индустрий, и ознакомятся с атласом профессий будущего в сфере медиа, искусства и культуры.

На занятии «Просто о сложном» в школе № 1595 сотрудники дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы покажут школьникам, как после окончания стройки происходит прием в образовательные учреждения.

Зарегистрироваться на занятия можно на сайте проекта «Субботы московского школьника».

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