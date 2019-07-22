Незаконную надстройку ликвидировали на северо-западе Москвы
• 20:29 • 22 июля 2019
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Самострой над предприятием общественного питания считается риском для безопасности посетителей
Фото: Пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы
Незаконную надстройку ликвидировали в районе Куркино на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
Объект находился на улице Воротынская, владение 13/2. На земельном участке расположен жилой дом. Второй и третий этажи здания оборудованы под ресторан.
Четвертый этаж использовался для вспомогательных и складских помещений. Документы на строительство надстройки не выдавались, передает агентство городских новостей «Москва».
По словам главы ведомства, самострой над предприятием общественного питания считается риском для безопасности посетителей.
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