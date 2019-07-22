«Наказание последует»: священник назвал богохульством пост Бузовой с Богородицей в Instagram
Певица, телеведущая и светская львица Ольга Бузова в очередной раз вызвала гнев. Она поздравила своих подписчиков в Instagram с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы, опубликовав изображение Богородицы в социальной сети.
Все бы ничего, но скандал обострился, когда блогер Лена Миро раскритиковала бывшую участницу шоу «Дома-2» за образ Богородицы, который она использовала в посте.
По мнению Лены Миро, у Девы Марии в посте Бузовой появились гламурные черты лица: изменена форма носа, увеличена по подобию бьюти-красоток форма губ, выровнен тон лица.
— Бузова — это апофеоз дури российского «Инстаграма», — заявила язвительно блогер в адрес знаменитости. — Неискренность, фальшивость и недалекость — вот три кита, на которых держится эта помойка виртуальной реальности, — дополнила блогер свою гневную речь.
«Вечерняя Москва» решила выяснить, как к поступку певицы отнеслось духовенство. По мнению протоиерея Русской православной церкви (РПЦ) отца Андрея (в миру Андрея Ткачева), действия артистки являются богохульством.
— Нет слов, которыми можно назвать данную персону, позволяющую себе подобные действия в отношении святого образа Пречистой, — отметил священник.
По мнению представителя РПЦ, Бузова страдает душевной болезнью и одержимостью, которые принудили ее пойти на такой нелицеприятный для всех православных христиан шаг.
— Мы должны реагировать на подобные поступки спокойно и с сожалением к таким недалеким дамам, — сказал протоиерей. — Ведь безбожник, плюющий в небо, плюет себе на лысину, — заключил он, добавив, что за намеренное осквернение образа непременно последует наказание.
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