Власти поддержали распространение антитабачного закона на электронные сигареты
Сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков предложили внести на рассмотрение проект единого закона о запрете потребления табачной продукции и электронных сигарет. Правительство Российской Федерации выступило с поддержкой данной инициативы.
Изменения внесут в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Как передает РИА Новости, после вступления проекта в силу административная ответственность будет накладываться за нарушение запретов и ограничений, связанных с использованием не только обычных сигарет, но и кальянов, и специальных электронных курительных приспособлений.
Кроме того, более серьезное наказание получат и юридические лица, по вине которых закон об охране граждан от табачного дыма и его последствий станет нарушаться.
Напомним, что курить в общественных местах, учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях запретили в 2013 году.
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