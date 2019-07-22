Вакарчук заявил о необходимости закона о «сосуществовании» с Россией
Председатель украинской партии «Голос» и лидер музыкальной группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук заявил, что стране нужен закон, регламентирующий отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
По его словам, в настоящее время Украина страдает от политики двойных стандартов.
— Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет, — сказал Святослав Вакарчук корреспонденту агентства Укринформ.
По предварительным данным, партия «Голос» проходит в Верховную раду с около 6 процентами голосов.
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