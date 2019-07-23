Готовится к выпуску Белая книга Москвы, набранная шрифтом Брайля

Комплекс городского хозяйства готовит к изданию Белую книгу Москвы, набранную шрифтом Брайля.

— Издание расскажет московским школьникам из специализированных школ об особо охраняемых природных территориях столицы, о Красной книге Москвы, куда занесены редкие виды флоры и фауны столицы, — рассказал во вторник, 23 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра также подчеркнул, что ребята смогут узнать о нормах экологически ответственного поведения.

Данное издание будет набрано шрифтом Брайля и напечатано исключительно в белом цвете без использования лишних красителей. Познавательная книга с важной и интересной информацией будет еще и экологичной.

Издания выйдут из печати осенью 2019 года и будут распространяться в специализированных учебных заведениях Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Кроме Белой книги специалистами Комплекса городского хозяйства подготовлена и Цветная книга — для слабовидящих детей. Это обычная полноцветная книга с крупным шрифтом. Содержание Цветной книги и Белой книги идентично, но в последней будет использован адаптированный (сокращенный) вариант, что связано с технологическим процессом: шрифт Брайля не позволит использовать полный объем текста. В книгах будут присутствовать персонажи — прототипы из списка представителей флоры и фауны из Красной книги Москвы.

— Издание Белой книги и Цветной книги — это эффективная возможность научить детей с ограниченными физическими возможностями экологически ориентированному образу жизни, привить им со школьных лет базовые принципы эко-культуры, сформировать экологическое мировоззрение, — подчеркнул Петр Бирюков.

Издания выйдут из печати осенью 2019 года и будут распространяться в специализированных учебных заведениях.

Читайте также: Назван самый популярный роман у пассажиров столичных электричек