Однофамильцы российских адмиралов смогут посетить Музей Победы бесплатно

Москвичи-однофамильцы российских адмиралов смогут бесплатно посетить выставку Музея Победы 28 июля.

Повезет жителям столицы с такими же фамилиями, как у Николая Кузнецова, Владимира Касатонова, Филиппа Октябрьского, Владимира Трибуца, Николая Харламова, Андрея Чабаненко и Сергея Горшкова.

Пропуск на выставку москвич сможет получить в кассах музея. Для этого необходимо иметь при себе лишь паспорт или другой документ, подтверждающий личность гражданина.

Помимо этого, вход будет свободным для учеников школ и высших учебных учреждений, а также курсантов. Для этого они должны будут предъявить социальную карту или студенческий.

— Часть экспозиции на нашей площадке под открытым небом посвящена истории Военно-морского флота. Гости смогут увидеть точные копии катеров, подводных лодок и корабельного оружия. Оригиналы использовались в боях в годы Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Любой пришедший сможет послушать рассказы гидов об исторических событиях советского флота, а также увидеть настоящее военное оружие и боевую технику.

А еще всем пришедшим в этот день будет предложен к просмотру фильм «Адмирал Ушаков», снятый в честь легендарного вождя флота. Киноленту покажут зрителям в зале «Конев» кинотеатра «Поклонка» в 14:00. А сам Музей Победы открыт для всех посетителей с 10:00 до 20:00. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Выставка часов «Время и космос» откроется 23 июля в Москве