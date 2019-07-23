МЖД назвала причину опоздания электричек на Казанском направлении
Работники Московской железной дороги принимают меры по сокращению времени опоздания поездов на Казанском направлении. Сообщается, что один из составов был незапланированно остановлен.
— Московская железная дорога прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных пригородных поездов на Казанском направлении после незапланированной остановки одной из электричек. Остановившийся состав продолжил движение. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, — передает пресс-служба столичной магистрали.
Напомним, что ранее стало известно о задержке поездов на Казанском направлении по техническим причинам. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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