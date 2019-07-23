Награды ждут мастеров своего дела
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве»;
— «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве» по двум направлениям: «Продавец-киоскер» и «Продавец печатной продукции с пресс-стенда».
Для лучших представителей отрасли предусмотрено три специальных приза за достижения в области распространения печатных СМИ.
Победителей конкурса будет определять жюри, в состав которого войдут представители правительства Москвы, профильных общественных организаций, участники объединений издателей и распространителей печатной продукции, руководители ведущих редакций.
Оценивать работу специалистов — распространителей печатной продукции будут по следующим критериям:
— знание ассортимента, умение сориентировать покупателя, обратившегося с конкретным запросом объяснить особенности представленных изданий;
— умение работать в команде, организация управления коллективом, способность выстраивать эффективную стратегию действия работников, направленную на доведение изданий до потребителя;
— коммуникабельность и умение заинтересовать покупателя;
— поиск новых методов распространения;
— расширение реализации ассортимента и тиражей печатной продукции.
В конкурсе могут принять участие продавцы печатной продукции, руководители и менеджеры предприятий, распространяющих прессу на территории Москвы. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 июля 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в печатном виде по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 19, стр. 2, и по электронному адресу: mosmastera@gmail.com.
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