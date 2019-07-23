Конкурс для тех, кто любит нашу страну
22 июля стартовал Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России проводит уже в третий раз. Организаторы приглашают к участию как профессиональных фотографов, так и любителей из разных уголков России и зарубежья в возрасте от 18 лет.
Авторские работы принимаются на сайте: www.ruscivilization.ru. Каждый участник может загрузить до пяти снимков, созданных за последние пять лет. Заявить о себе можно в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».
Фото будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению руководителя ФАДН России Игоря Баринова вошли известные в стране и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
— С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее, — прокомментировал Игорь Баринов. — Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию.
Награждение победителей творческого состязания состоится осенью на одной из центральных выставочных площадок Москвы. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.
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