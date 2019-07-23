Ученые выяснили, как кинза помогает при судорогах
Травы часто используются в качестве противосудорожных средств народной медицины. В частности, терапевтическим эффектом обладает кинза. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета.
В ходе исследования они обнаружили в кинзе молекулярное действие, которое позволяет задерживать приступы, происходящие во время эпилепсии или других заболеваний.
— Мы обнаружили, что кинза, используемая в качестве традиционной противосудорожной медицины, активирует класс калиевых каналов в мозге для снижения судорожной активности, — рассказал доктор философии, профессор физиологии и биофизики в Медицинской школе Калифорнийского университета Джефф Эбботт.
Он добавил, что один из компонентов кинзы — додеценал, снижает возбудимость клеток.
Полученные данные позволят более эффективно использовать кинзу в качестве противосудорожного средства, сообщает Nature World news.
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