Производители в России стали чаще уменьшать упаковки своих товаров

Российские производители стали чаще уменьшать размеры упаковок своих товаров. Об этом сообщили в институте маркетинговых исследований GfK.

Так, по данным учреждения, объемы тары сократились на 7–20 процентов (в зависимости от категории продукции) с 2012 по 2018 год.

Отмечается, что на данный момент на полках расположены самые разные в плане габаритов емкости, отличающиеся от «классики в один честный литр». К примеру, в категории молока встречаются упаковки, вмещающие 920, 925, 970, 975, 980 и 985 миллилитров. При этом самые распространенные из них — в пределах от 930 до 950 миллилитров.

Вместе с тем выросло число покупателей, обращающих внимание на стоимость продукта за килограмм и литр. Если в 2012 году их насчитывалось 29 процентов, то в 2018-м — 47 процентов.

Стоит подчеркнуть, что уменьшение размера упаковки может привести к переключению на конкурентов, которые предлагают больший объем за ту же цену или даже по более низкой стоимости благодаря промоакциям.

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