Фасады школы довоенной постройки отремонтируют на севере Москвы
Капитальный ремонт фасадов здания школы №686 «Класс-центр» проведут в районе Коптево на севере Москвы, сообщает пресс-служба комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Здание школы по улице Большая Академическая было построено в 1940 году по индивидуальному проекту. Работы предусматривают полную замену штукатурного слоя, обновление карнизов, крылец и фасадных дверей, обновление наружного освещения и благоустройство территории.
Проект капитального ремонта школы - один из планов по благоустройству московского района Коптево в рамках программы «Мой район».
Государственная школа номер 686 «Класс-центр» была открыта в данном здании в 1990 году. Ей руководит заслуженный учитель России Сергей Казарновский. В учебном учреждении успешно сочетают обучение по общеобразовательной программе и дополнительное культурное образование - «Театр, где играют дети». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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