24 июля стартует прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Чтобы проголосовать онлайн, нужно оформить заявление в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) в срок до 4 сентября.
Для участия в электронном голосовании, нужно на 100 процентов заполнить учетную запись в личном кабинете и подтвердить ее в любом центре госуслуг "Мои документы".
- В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное), - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Москве в Единый день голосования 8 сентября.
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