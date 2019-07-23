Более 2,5 миллиарда рублей выделят на благоустройство городского округа Дзержинский

• 14:11 • 23 июля 2019
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К 2022 году планируется обновление главного городского стадиона в Дзержинском
Фото: пресс-служба правительства МО
Более 2,5 миллиарда рублей выделят на масштабные преобразования в городском округе Дзержинский, сообщает «Радио 1».
Одна из главных задач — обновление очистных сооружений, так как имеющиеся технологии уже устарели. Кроме того, местные жители часто жалуются на неприятный запах.
К 2022 году планируется обновление главного городского стадиона. Здесь появится новое футбольное поле, количество мест на трибунах увеличат. Арена будет соответствовать самым современным требованиям ФИФА.
Также в городе планируется обустроить несколько пешеходных зон, отремонтировать тротуары, высадить деревья на нескольких участках.
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