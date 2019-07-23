Арочный мост через Москву-реку для МЦД-1 могут достроить до конца года

Арочный мост через Москву-реку для МЦД-1 Одинцово — Лобня в районе «Москва-Сити» планируют ввести в эксплуатацию в начале 2020 года.
В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что на шестом километре Белорусского направления МЖД строится новый мост. Строительство должны завершить до конца года, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2020 года.
— В настоящее время возводятся опоры моста, параллельно ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Начальник МЖД Михаил Глазков подчеркнул, что мост позволит увеличить пропускную способность участка от станции «Фили» до Белорусского вокзала. Длина арочного пролета составит 116 метров, а общая протяженность моста — 334,5 метра.
Напомним, что первые два маршрута Московских центральных диаметров Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск запустят в ноябре 2019 года. На них обустроят 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на метро.
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