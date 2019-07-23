Биологи установили причину развития аллергии у младенцев
Ученые Калифорнийского университета выявили бактерии, которые провоцируют развитие астмы и аллергии у младенцев. Результаты их исследований описаны в журнале Nature Medicine.
Статистика Всемирной организации здравоохранения говорит, что у трети жителей планеты развита та или иная форма аллергии, из них две трети подвержены сезонным приступам. У остальных наблюдаются хронические болезни.
Современные исследователи предполагают, что развитие аллергии спровоцировано чрезмерной стерильностью, вследствие чего организм не умеет различать патогенные частицы. Чтобы бороться с болезнью, ученые предлагают специально заражать детей паразитами — по их мнению, это поможет усилить барьерные функции организма.
В ходе медицинских исследований биолог Сьюзан Линч вместе с коллегами установила, что бактерии даже способны влиять на вероятность развития аллергии. Выяснилось, что у детей — участников эксперимента, которые позже страдали от астмы или аллергии, кишечная микрофлора содержала высокую концентрацию жировой молекулы.
В данный момент исследователи ищут способ остановить размножение микробов, которые производят это вещество.
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