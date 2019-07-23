Дана Борисова вернется к профессии телеведущей
• 15:23 • 23 июля 2019
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Ранее ведущая принимала участие в съемках нового сезона проекта «Пацанки»
Фото: Официальный Instagtam-аккаунта Даны Борисовой / @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова нашла новую работу. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
— Я довольна, все ок. До встречи в эфире, — поделилась впечатлениями Борисова спустя час после собеседования.
Другие подробности об ее новой работе пока неизвестны.
Ранее ведущая принимала участие в съемках нового сезона проекта «Пацанки». Там она исполнила роль наставницы героинь шоу.
— То, что я услышала от них, увидела их лица, и эти объятия и слезы прощания со мной, это ПОТРЯСЛО. Даже я, повидавшая ВСЯКОЕ за время реабилитации, была шокирована и тронута, — рассказала Борисова.
Речь идет о процессе лечения ведущей от алкогольной и наркотической зависимости.
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