Дана Борисова ответила на критику за поездку в Киев
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала резкие заявления в свой адрес в связи с посещением Киева.
Борисова опубликовала в своем Instagram фотографии, которые сделала на майдане Незалежности в украинской столице. Вслед за этим на ведущую посыпались оскорбления и националистические лозунги.
По словам Борисовой, такая реакция вполне ожидаема, но несмотря на это, у нее хорошее отношение к Киеву. Ведущая пояснила, что ездила в украинскую столицу на съемки российского шоу — никакой враждебности она там не ощутила, сообщает RT.
Напомним, очередным основанием для обострения российско-украинских отношений стал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства всем проживающим на территории РФ украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Официальный Киев расценил это как провокацию.
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