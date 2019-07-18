МИД Украины назвал провокацией указ Путина по гражданству для жителей Донбасса
Киев расценил решение Москвы упростить получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей как провокацию. Заявление соответствующего содержания опубликовал украинский МИД.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия говорят о «нескрываемом вмешательстве во внутренние дела Украины». Более того, такие решения несут угрозу безопасности всему европейскому континенту.
— Это провокация, совершенная в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации, — указано в заявлении пресс-службы на сайте МИДа.
Украинские политики также заявили, что не станут признавать данный указ, и потребовали от России «прекратить торпедировать мирные усилия» по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Киев призвал международное сообщество обратить внимание на решение России и ужесточить санкции для «принуждения» Москвы к миру.
Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем проживающим на территории РФ украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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