Савченко рассказала, почему чувствует себя «свободной»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке теракта в центре Киева, прокомментировала свой результат на внеочередных парламентских выборах. Она считает, что теперь чувствует себя «свободной».
По данным ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов за Надежду Савченко проголосовали восемь человек. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области.
Надежда Савченко считает, что украинский народ наконец-то «освободил ее от всех обязанностей перед ним».
— Я наконец свободна. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство, — написала Надежда Савченко на странице в Facebook.
После обработки 95,01 процента протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидирующую позицию на выборах в Верховную раду, набрав 43,13 процента. Следом расположились партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко.
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