Сергей Собянин: У Киевского вокзала будет создан новый пешеходный бульвар

На площади у Киевского вокзала кипит работа: стучат молотки, тарахтят тракторы, ровняется песок, укладывается плитка. Уже осенью здесь будет уютно и красиво. Как продвигается благоустройство улиц у вокзала, во вторник, 23 июля, оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские вокзалы — не просто транспортные узлы, это ворота в город, места радостных встреч, светлых надежд и немного грустных расставаний. Это центры, вокруг которых разворачивается жизнь. Поэтому все, что происходит рядом с ними, так или иначе касается миллиона людей — москвичей и гостей столицы.

— На Киевском вокзале сходятся сразу несколько транспортных коммуникаций, — сказал Сергей Собянин. — Сюда прибывают поезда дальнего следования, приходят пригородные электрички. Рядом с вокзалом расположены три станции метрополитена, останавливаются автобусы. В сутки здесь бывает около 200 тысяч человек.

Поэтому, подчеркнул мэр, так важно привести в порядок территорию у вокзала, сделать ее комфортной и безопасной. Эта работа, по его словам, началась несколько лет назад. Для начала столичные власти вместе с РЖД отреставрировали здание самого вокзала, отремонтировали перроны. Преобразились и три Киевские станции столичного метро. Следующий этап — благоустройство улиц и площадей в районе вокзала.

В ходе благоустройства здесь сделают больше остановок общественного транспорта, увеличат количество парковок для такси Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В ходе благоустройства здесь сделают больше остановок общественного транспорта, увеличат количество парковок для такси.

— Очень важно, чтобы было комфортное пространство для пешеходов, — добавил Собянин. — Для этого пространство между железнодорожным вокзалом, станцией метрополитена и пешеходным мостом через Москву-реку будет накрыто уникальным навесом. Он обеспечит комфортный переход в любое время года.

В Киевском сквере, что находится между набережной и вокзалом, высадят новые деревья. А на Смоленской-Сенной площади напротив здания МИД России осенью установят памятник Евгению Примакову.

Работы по благоустройству одновременно идут на 19 улицах и площадях, которые расположены в непосредственной близости от Киевского вокзала.

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