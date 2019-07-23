Американцы снимут мультфильм про советского Супермена
• 16:42 • 23 июля 2019
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Картину планируется выпустить в 2020 году
Фото: Скриншот с обложки комикса Superman: Red Son
Студия Warner Bros. экранизирует очередную историю про супергероя. Речь идет об адаптации комикса «Супермен. Красный сын».
Картину планируется выпустить в 2020 году.
События, описанные в комиксе, происходят в альтернативной реальности. В отличие от оригинальной версии шаттл героя приземляется в одном из колхозов СССР. Супермен становится символом главных советских ценностей и стремится использовать свои силы для высшего блага, чтобы превратить страну в утопию, сообщает CBR.
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