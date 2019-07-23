Выставка макрофотографий рептилий, пауков и насекомых откроется в Москве
• 17:04 • 23 июля 2019
Поделиться:
0
doc76chycdhywj2k43rbe4
Посетить новую экспозицию можно будет до 29 сентября
Фото: Анна Быкова, "Вечерняя Москва"
Выставку макрофотографий «Большой портрет для маленькой компании» откроют 13 августа в Дарвиновском музее. Об этом проинформировали в пресс-службе культурной площадки.
Посетители выставки смогут увидеть 60 портретов пауков, насекомых и рептилий. Все они были сделаны в Московской области, Черногории, Крыму и Испании.
— Цель выставки фотографа Дарвиновского музея Петра Богомазова — обратить внимание зрителей на существ, мимо которых мы зачастую проходим, не замечая или отмахиваясь, как от непрошеных гостей, — указано в сообщении пресс-службы.
Посетить новую экспозицию можно будет до 29 сентября, передает Агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Более 800 архивных фото передали москвичи для проекта «Город великих людей»
Теги:
17:2323 июля 2019
17:1023 июля 2019
17:0423 июля 2019
16:5623 июля 2019
16:4723 июля 2019
16:4223 июля 2019
16:3423 июля 2019
16:1023 июля 2019
16:0623 июля 2019
15:5523 июля 2019
15:4323 июля 2019
15:3423 июля 2019
14:5423 июля 2019
14:5023 июля 2019
14:4023 июля 2019
14:2723 июля 2019
14:1023 июля 2019
13:4623 июля 2019
13:0623 июля 2019
12:5923 июля 2019
12:4023 июля 2019
12:4023 июля 2019
12:3723 июля 2019
12:2823 июля 2019
12:0323 июля 2019
11:4823 июля 2019
11:2623 июля 2019
10:5123 июля 2019
10:4923 июля 2019
10:4523 июля 2019
10:3323 июля 2019
10:3223 июля 2019
09:5423 июля 2019
09:4123 июля 2019
08:5623 июля 2019
08:5023 июля 2019
08:2523 июля 2019
08:0623 июля 2019
08:0123 июля 2019
07:3723 июля 2019
07:0923 июля 2019
06:4523 июля 2019
06:2823 июля 2019
04:3823 июля 2019
04:1323 июля 2019
03:4723 июля 2019
03:2423 июля 2019
02:1223 июля 2019
00:4323 июля 2019
23:1922 июля 2019
22:4722 июля 2019
22:4022 июля 2019
22:0722 июля 2019
22:0422 июля 2019
21:3222 июля 2019
21:2522 июля 2019
21:0422 июля 2019
20:5022 июля 2019
20:2922 июля 2019
20:2022 июля 2019
20:0522 июля 2019
19:5622 июля 2019
19:4522 июля 2019
19:2522 июля 2019