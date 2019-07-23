Музыка в Метро: балалаечка-душа
• 17:04 • 23 июля 2019
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Балалаечница-виртуоз Антонина Синицина — фанат своего инструмента
Фото: Личный архив Антонины Синициной
Антонина Синицина — мастер игры на балалайке, молодая исполнительница русских народных песен.
Она виртуозно владеет инструментом.В ее репертуаре музыка разных жанров. Артистка обладает абсолютным слухом, врожденным артистизмом, прекрасной музыкальной памятью. Она горячо увлечена русской народной музыкой и мечтает вернуть ей былую популярность.
Послушать игру Антонины можно 24 июля с 16:00 до 17:00 в переходе между станциями «Охотный Ряд» и «Театральная».
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