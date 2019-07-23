Пожар в подвале здания Росгвардии на улице Красноказарменная ликвидировали
• 17:17 • 23 июля 2019
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На данный момент устанавливается источник горения и его площадь
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
В подвале здания Росгвардии на улице Красноказарменная, расположенном в столичном районе Лефортово, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице.
Уточняется, горение началось в здании, расположенном по адресу: улица Красноказарменная, дом 9А.
— Возгорание было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало, — указано в сообщении.
Согласно предоставленным данным, возгорание произошло в разноэтажном здании старой постройки. Горели лакокрасочные изделия на площади два квадратных метра.
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