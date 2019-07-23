Ксения Собчак поделилась романтическим видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своего избранника, театрального режиссера Константина Богомолова с днем рождения. Сделала она это с помощью их трогательного совместного видео, которым она поделилась со своими подписчиками в Instagram.
— Есть за горами, за лесами маленькая страна, Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна, Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет! — процитировала Собчак строчки из песни Наташи Королевой.
Телеведущая также дополнила пост хэштегами #мояжарптица, #поймалазахвост, #сднемрождения и #стихиолюбви.
Напомним: слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова распространялись в течение долгого времени. Официально как пара они вышли в свет только в мае текущего года.
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