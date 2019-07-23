Собчак поздравила Богомолова с днем рождения лирикой Наташи Королевой
Ксения Собчак поздравила с днем рождения своего возлюбленного — режиссера Константина Богомолова. Ведущая опубликовала в своем аккаунте в Instagram трогательное видео, подписав его словами из песни Наташи Королевой «Маленькая страна».
Подписчики по-разному отреагировали на новый пост Собчак. Многие написали, что пара выглядит очень счастливой. Фанаты отмечают, что влюбленность Ксении к лицу. Некоторые пользователи назвали роман ведущей с Богомоловым местью ее бывшему мужу, актеру Максиму Виторгану, который сейчас отдыхает вместе с Нино Нинидзе. Однако большинство комментариев выражают пожелания любви и удачи.
Ранее Константин Богомолов также сделал в своем профиле публикацию, на которой позирует с Собчак на катере и делает движение, чтобы поцеловать ее.
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