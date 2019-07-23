Эксперт: Трамп готовит почву, чтобы заявить о своей победе в Афганистане

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал заявления Дональда Трампа.

Президент США 22 июля заявил, что его страна смогла бы выиграть войну в Афганистане за 7–10 дней. При этом он отметил, что ему не хотелось бы такого развития событий, так как это привело бы к гибели миллионов человек.

Лидер США подчеркнул, что его страна способна «стереть Афганистан с лица земли».

Эксперт Александр Перенджиев считает, что Трамп пытается намекнуть на то, что он готовит события, на фоне которых мог бы объявить, что достиг победы в Афганистане. Он отметил, что в настоящее время непонятна роль США в Афганистане: пытаются они урегулировать обстановку или дестабилизировать ситуацию.

— Мы видим, что там ничего не происходит, и Трамп хочет показать, что США там с кем-то ведут войну. А если они ведут войну, то должны победить. Но кого они там должны победить, неясно, — отметил Перенджиев в комментарии Nation News.

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