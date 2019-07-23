Психолог: Кокорин и Мамаев еще покажут себя во всем блеске на поле
Профессор психологии Борис Хигир считает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут продолжить спортивную карьеру и добиться хороших результатов.
По мнению эксперта, футболисты успешно выдержат выпавшие на их долю трудности и еще покажут себя во всем блеске на футбольном поле.
— Испытание закалило ребят, они воспринимают произошедшее с ними как тяжелый, но полезный и даже познавательный урок, — отметил Хигир в комментарии argumenti.ru.
В будущем спортсмены не позволят себе подобное поведение, а болельщики будут их поддерживать.
Эксперт полагает, что Кокорин и Мамаев сделают все возможное, чтобы сохранить хорошую физическую форму, поэтому команды, которые возьмут к себе этих игроков, не прогадают.
В настоящее время футболисты продолжают отбывать наказание в колонии. 8 мая суд признал их виновными в нанесении побоев.
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