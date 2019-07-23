Дональд Трамп пришел на свадьбу к своим сторонникам
Американский президент Дональд Трамп неожиданно посетил свадьбу своих сторонников. Об этом стало известно во вторник, 23 июля.
Известно, что свадебное торжество проходило в гольф-клубе недалеко от Нью-Джерси. При этом молодожены специально выбрали это место, чтобы президент точно смог присутствовать.
Несмотря на отправленное главе государства приглашение, гости торжества были в шоке, когда Трамп прибыл на мероприятие. На видео, снятом подругой невесты, видно, как все пытаются сфотографировать президента и скандируют лозунги. Президент пожал жениху руку и обнял невесту на прощание.
Отмечается, что это не первый раз, когда Трамп посещает свадьбу своих поклонников. Так, в феврале 2017 года он появился на свадебном торжестве в Нэшвилле в Мар-а-Лаго сразу после пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет The Washington Post.
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