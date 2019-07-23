Памфилова заявила, что митинги не могут повлиять на решения ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что несанкционированные митинги в поддержку предложения о регистрации всех кандидатов не повлияют на решения ЦИК.
— Что касается принятия решения Центральной избирательной комиссией: эффект от митингов на ее решение — ноль. Мы не политический орган, мы — правоприменительный. Мы обязаны делать и будем это делать — обеспечивать контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось комиссиями, — заявила Памфилова на встрече с независимыми кандидатами.
Глава ЦИК РФ также подчеркнула, что зарегистрировать всех кандидатов нереально.
Для участия в выборах депутатов столичного парламента седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата, при этом в качестве претендентов выдвигались 426 человек. До окружных избирательных комиссий дошли 290, остальные снялись.
Напомним, что выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. На них будет апробировано экспериментальное дистанционное электронное голосование.
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