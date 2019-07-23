Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка на Украине
Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил «более глубокое использование русского языка» на Украине.
По его мнению, русский язык в Донбассе и в других регионах может получить статус регионального.
— Это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции, — цитирует Дмитрия Разумкова РЕН ТВ.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков не согласен с подобной позицией. Он считает, что русский язык должен получить статус государственного на всей территории Украины. Это необходимо сделать для соблюдения прав русскоязычных граждан, передает РИА Новости.
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