Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пространства у Киевского вокзала
Каждый день пространство вблизи столичных вокзалов посещают миллионы людей. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter рассказал о работах по реконструкции территории у одного из них.
— В этом году реконструируем одну из самых проблемных улично-дорожных сетей и площади возле Киевского вокзала. К осени закончим, — написал глава города в социальной сети.
Пространство вокруг московских вокзалов очень важно и для приезжих, и для москвичей. Каждый день здесь проходят миллионы людей. В этом году реконструируем одну из самых проблемных улично-дорожных сетей и площади возле Киевского вокзала. К осени закончим. https://t.co/qSQGSdP7bG pic.twitter.com/Gztx9p7WQK— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июля 2019 г.
Сергей Собянин подчеркнул, что пространство рядом с вокзалами Москвы очень важно для горожан и гостей города.
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