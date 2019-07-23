Первый тренер Дадашева назвал погибшего боксера волевым человеком
• 19:48 • 23 июля 2019
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Причиной смерти боксера стала остановка сердца
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Максима Дадашева/@dadashev__m
Первый тренер ушедшего из жизни боксера Максима Дадашева Руслан Дотдаев рассказал о своем подопечном.
По словам наставника, 28-летний спортсмен был «волевым и целеустремленным человеком».
Причиной смерти российского боксера стали травмы, полученные во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Поединок состоялся 20 июля, передает ТАСС.
Максим Дадашев пропустил несколько ударов в заключительном раунде. Его команда остановила поединок. Спортсмена доставили в больницу, где он перенес серьезную операцию. Причиной смерти боксера стала остановка сердца.
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