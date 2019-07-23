Паук предложил главе ЦИК Элле Памфиловой записать совместный трек
• 20:55 • 23 июля 2019
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Глава ЦИК поблагодарила Сергея Троицкого за приглашение, но пока не дала четкого ответа
Фото: Официальный сайт президента России
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук, предложил главе ЦИК РФ Элле Памфиловой записать совместный трек. Идея создания композиции под названием «Anarchy in РФ» пришла к музыканту после того, как глава ЦИК рассказала о своей любви к русскому року.
— Там будут участвовать известные звезды, — подчеркнул Сергей Троицкий.
По его словам, музыкальная композиция может быть записана уже в ближайшие пятницу или воскресенье. Музыкант также отметил, что планирует пригласить Эллу Памфилову на свой концерт.
Глава ЦИК, в свою очередь, поблагодарила Сергея Троицкого за приглашение, но пока не дала четкого ответа, передает РИА Новости.
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