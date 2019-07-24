Следком проверит видео избиения сотрудника ЦОДД
• 01:56 • 24 июля 2019
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По итогам проверки Следственный комитет примет решение о возбуждении дела либо отказе в возбуждении
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводят доследственную проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой некий мужчина наносит удары сотруднику Центра организации дорожного движения.
Соответствующая запись появилась в одном из мессенджеров. На ней запечатлен фрагмент драки, на которой неустановленный мужчина наносит удары сотруднику ЦОДД. Другие подробности не приводятся.
Как уточняется на официальном сайте Следственного комитета, после проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении.
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