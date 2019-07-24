Возбуждено дело о нападении на москвича в районе Солнцево
Пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел России подтвердила возбуждение уголовного дела по факту нападения на мужчину в районе Солнцево.
Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», вечером 13 июля в Солнцевском парке (улица Богданова) между неким мужчиной и двумя неизвестными началась потасовка. Один из оппонентов повалил другого на скамейку, после чего сообщник нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в области шеи и лица.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают участников конфликта. Возбуждено дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Расследование дела взяли под личный контроль руководители столичного главка МВД, сообщается на официальном сайте ведомства.
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