Эксперт разъяснила пользу салата с горчинкой
Руководитель управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала, какую пользу для организма несет употребление в пищу листьев салата с горьковатым привкусом.
Как объяснила специалист, горчинка объясняется присутствием гликозида и лактуцина — эти вещества снимают усталость, оказывают успокаивающее действие, освежают.
В совокупности с аскорбиновой кислотой и каротином указанные вещества способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов и предупреждению атеросклероз, цитирует Зайцеву РИА Новости.
Ранее главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения города Москвы Антонина Стародубова рассказала, что помочь иммунитету можно также с помощью свежей зелени, включая салат.
Читайте также: Роза Сябитова призвала жен-вегетарианок научиться готовить «мужскую еду»