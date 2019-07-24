Маршруты электричек из Москвы в Дубну временно сократят
Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания части пригородных поездов, следующих из Москвы в подмосковную Дубну, а также из Дубны в столицу.
Из-за проведения 7-го Дубненского триатлона «Николов Перевоз» 27 июля несколько поездов с Савеловского вокзала до Дубны будут следовать лишь до станции Большая Волга.
Соответственно, ряд электричек в сторону столицы будут отправляться не из Дубны, а с Большой Волги.
Узнать актуальный график электричек можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении.
Ранее сообщалось, что из-за работ на перегоне Москва-Товарная — Павелецкая — Коломенское в период с 26 по 28 июля изменятся время отправления и прибытия ряда электричек Павелецкого направления.
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