Гидрометцентр рассказал о погоде в последние выходные июля
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой погоды следует ждать жителям столичного региона в последние выходные второго летнего месяца — 27 и 28 июля.
По словам синоптика, после снижения температуры на фоне сильного дождя с грозой, которые прогнозируются 24 июля, в Москву и Подмосковье вернется потепление — до 28-30 градусов.
Однако уже в воскресенье, 28 июля, в Центральном федеральном округе ожидается арктическое вторжение и, соответственно, очередное похолодание — до 16-21 градуса, сообщает «Российская газета».
Напомним, 24 июля погоду в столичном регионе по-прежнему будут определять атмосферные фронты — в Москве и Московской области возможны сильные дожди. Столбики термометров, по прогнозу метеорологов, поднимутся до 23-25 градусов тепла.
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