Поезда Северной железной дороги подготовили к отправке в Москву после аварии
Пресс-служба Северной железной дороги подтвердила, что поезда, задержавшиеся из-за аварии, готовы к отправлению в направлении Москвы.
Напомним, 22 июля движение поездов через станцию Керки Северной железной дороги закрыли на двое суток для восстановительных работ: здесь произошел сход 23 вагонов из-за размыва пути.
За указанное время железнодорожники убрали вагоны, установили водопропускную трубу, возвели насыпь и уложили рельсы на один из путей. После проверки безопасности данный путь открыли для движения составов.
К отправке готовят поезда Москва — Воркута и Москва — Лабытнанги. Кроме того, подготавливают составы Лабытнанги — Москва и Воркута — Адлер, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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