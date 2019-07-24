Молодежь оказалась самой дисциплинированной в использовании кредиток
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков заявил, что представители молодежи — в возрасте до 25 лет — оказались наиболее дисциплинированными пользователями банковских кредитных карт.
Как пояснил эксперт, по итогам первых шести месяцев 2019 года доля просроченной задолженности по кредиткам у указанной категории населения составила лишь 7,6 процента, что на 0,9 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года.
При этом банки выдали молодым людям на 14,9 процента кредиток больше, чем в первом полугодии 2018 года, а кредитный лимит вырос более чем на четыре процента — до 36,039 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
Между тем в Министерстве финансов объявили, что долговая нагрузка россиян переходит критический уровень и становится серьезной социальной проблемой, поэтому потребительское кредитование в стране следует жестко ограничивать.
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